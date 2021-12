Toulouse Espace Roguet Haute-Garonne, Toulouse [ESPACE ROGUET] Goodbye Jupiter Espace Roguet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

[ESPACE ROGUET] Goodbye Jupiter Espace Roguet, 8 avril 2022, Toulouse. [ESPACE ROGUET] Goodbye Jupiter

Espace Roguet, le vendredi 8 avril 2022 à 20:30

**Résidence de création du 4 au 8 avril** **Spectacle à 20h30** **Musique Néo-classique** _**Durée : 1h15**_ _**Tout public**_ [Goodbye Jupiter](%5Bhttps://www.goodbyejupiter.com%5D(https://www.goodbyejupiter.com)), c’est du classique, du néo-classique, de la musique minimaliste, on y trouvera même quelques accents pop. Mais Goodbye Jupiter c’est avant tout une émotion, une présence à fleur de peau, une sincérité qui touche sans détour. Le trio suggère l’émotion sans emphase pour qu’elle arrive d’elle-même, poussée délicatement par les archets, presque sans effort, presque sans le vouloir. L’expression de la force par la fragilité, le dénuement qui devient lumière, une certaine vision de la beauté prise depuis le cœur, battement minimal devenant musique, sentiments, rêveries oniriques. Piano et composition : Guilhem Kaltenbach, Violon : Arnaud Bonnet Violoncelle : Hannah Al-kharusy Crédit Photo : GoodByeJupiter [[https://www.youtube.com/watch?v=onoFrXml-0E](https://www.youtube.com/watch?v=onoFrXml-0E)](https://www.youtube.com/watch?v=onoFrXml-0E) ### **Action culturelle** Représentation pour les collégien.nes le jeudi 7 avril à 14h30 Gratuit sur inscription. **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Musique Néo-classique Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T21:45:00

