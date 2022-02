[ESPACE ROGUET] Girls don’t cry invite « Dans Mon Dessin – Anatomie de transition » – Collectif offense Espace Roguet, 9 mars 2022, Toulouse.

[ESPACE ROGUET] Girls don’t cry invite « Dans Mon Dessin – Anatomie de transition » – Collectif offense

Espace Roguet, le mercredi 9 mars à 20:30

**Spectacle à 20h30** **Performance multimédia, musicale, poétique** _**À partir de 15 ans / Tout public**_ _**Durée : 1h15**_ _**Une soirée co-organisée par l’Association La Petite et le Conseil départemental de la Haute-Garonne**_ [_Dans Mon Dessin_](https://www.collectifoffense.com/dans-mon-dessin) est une performance multimédia dans laquelle Jenny questionne sa transition de genre comme son départ sans retour. Seule sur scène, elle recrée l’univers dans lequel elle évolue, dans lequel s’entremêlent fragments d’écritures poétiques, musique électronique, dessins, marionnettes numériques et témoignages. Un jour de plus, elle raconte : ses peurs, ses joies, sa force et sa colère, la mémoire de ses paires assassinées. Avec pudeur, naïveté et gravité, et grâce aux mots de l’autrice Luz Volckmann, elle dresse progressivement le portrait intime d’une femme trans qui lutte pour parler. **_Avertissement contenu sensible_** _: « Nous, et les témoins entendu.e.s dans cette performance, évoquons ce que les personnes trans traversent dans une société transphobe, Des sujets difficiles pour les personnes concernées, comme les agressions, la transphobie, les suicides, apparaîtront car ils sont notre réalité. »_ Performeuse : Jenny Charreton Autrice : Luz Volckmann Aide à la création : Clémence Da Silva Aide à la création plastique : Magali Lévêque Technique son et vidéo : Kazy de Bourran Crédit photo: Charlène Nioi [https://www.youtube.com/watch?v=p3T9BUdTrAc&feature=emb_title](https://www.youtube.com/watch?v=p3T9BUdTrAc&feature=emb_title) Soutiens : Théâtre des Clochards Célestes, Centre Culturel Bonnefoy (Toulouse), Mairie de Toulouse, Festival des Arts et Création Trans, La Méandre (Châlon-sur-Saône), Théâtre de l’Elysée, La Chartreuse – Centre National des écritures du spectacle (Villeneuve-lès-Avignon), Conseil Départemental de la Haute Garonne et du CNC dans le cadre du DICREAM **En partenariat avec La Petite** La Petite s’engage pour l’égalité des genres depuis 2004. La Petite intervient auprès du grand public via une saison de fêtes électroniques, un festival et un média en ligne sous le label « Girls Don’t Cry ». L’association déploie d’une part un programme de formations et un incubateur adressés aux professionnelles des ICC pour lever les freins à leur carrière et d’autre part des services d’accompagnement et de conseil aux organisations désireuses de transformer leurs pratiques pour l’égalité ou de prévenir les violences sexistes et sexuelles. « Girls Don’t Cry » agit à 360° pour bousculer les normes et provoquer le changement des mentalités à travers des actions artistiques et féministes uniques. C’est à la fois un média, une saison d’événements artistiques et un festival. « Girls Don’t Cry » met en avant chaque jour des artistes sexisé·es* de toutes les disciplines : illustrateur·trices, DJ, musicien·nes, vidéastes, photographes, écrivain·es, plasticien·nes, etc. _*sexisé : qui est confronté au sexisme femmes cisgenres et personnes lgbtqi+_ **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à vous renseigner avant votre venue sur les conditions d’accès sur le site [[https://cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr)](https://cultures.haute-garonne.fr) ou par téléphone au 05 34 45 58 30.

Entrée gratuite sans inscription dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Performance multimédia, musicale, poétique

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



