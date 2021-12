[ESPACE ROGUET] Estefanía « La peau de ma grande tante espagnole » – Cie Brûlure Indienne Espace Roguet, 3 avril 2022, Toulouse.

[ESPACE ROGUET] Estefanía « La peau de ma grande tante espagnole » – Cie Brûlure Indienne

Espace Roguet, le dimanche 3 avril 2022 à 16:00

**Résidence de création du 28 mars au 3 avril** **Le Off du Printemps – Printemps du Rire** **Spectacle à 16h** **Légende contée et chantée** _**Tout public**_ _**Durée : 1h**_ **Spectacle en partenariat avec le Off du Printemps du Rire.** C’est l’histoire de ma grande tante espagnole dans les années 80 à l’âge de 85 ans, assise au quotidien sur SA pierre en face de sa maison. Une vieille dame tout de noir vêtue alors qu’elle n’a jamais voulu se marier et donc n’est pas endeuillée. C’est l’histoire d’un instrument de musique, appelé Pandero cuadrado de Peñaparda avec un son brut(e)et tribal. Cette percussion est jouée exclusivement par des femmes séniores, qui ont inventé des rythmes que l’on ne retrouve nulle part en Europe et sur lesquels elles chantent des centaines de chansons qu’elles ont écrites. C’est l’histoire de moi, en vacances à Peñaparda, qui du haut de mes cinq ans assiste au décès de cette femme musicienne et colérique…et à sa résurrection Texte et interprète : Gaëtan Pascual Regard extérieur : Marie Magdeleine Sommier Aide Chorégraphique : Sabrina Bertani Crédit photo : [Estefanía](https://www.brulureindienne.com/) **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits snas réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Organisé dans le cadre du Off du Festival Le Printemps du Rire

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T16:00:00 2022-04-03T17:00:00