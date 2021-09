[ESPACE ROGUET] Égalité – Cie Filao Espace Roguet, 3 décembre 2021, Toulouse.

**Spectacle à 20h30** **Résidence de création du 29 novembre au 3 décembre** _**A partir de 3 ans**_ _**Durée : 50 min**_ Représentation pour les collégien·nes de 6ème à 14h30 Quatre danseurs arrivent en courant pour transpercer l’espace, et vivre à pleins poumons une danse d’une énergie folle. Egalité ! C’est le mot prononcé à la fin d’un jeu, quand tout le monde a gagné. Mais, est-on sûrs que finalement tout le monde n’a pas perdu ? Dans cette équipe qui tente de rester soudée, certains membres commencent à en douter. Tiraillés par l’envie d’être un peu plus que les autres, ils tentent de se frayer un chemin pour accéder au sommet du portique, là ils attireront les regards, et seront inatteignables. Les danseurs déploient toute leur ingéniosité pour traverser ce match et les épreuves sans blessure… Et si gagner, finalement, c’était réussir à être ensemble sur une même balançoire ? La Cie Filao travaille depuis 2015 sur l’idée d’un triptyque autour de la devise française. Après le duo Fraternité, le quatuor Egalité constitue le deuxième volet de ce triptyque. Chorégraphes et interprètes : Géraldine Borghi & Cyril Véra-Coussieu / Interprètes : Elodie Ramphort, danseuse hip hop & Jonathan Frau, acrobate / Création musicale : Assia Maameri / Création et Régie lumière : Serena Andreasi / Régie technique, Scénographe et Constructeur : Hervé Baret / Chargée de Production : Marie Ousset / Production : [Compagnie FILAO](https://ciefilao.com/) / Crédit photo : Tiechen _Soutiens : Ville de Colomiers, Département de la Haute-Garonne, Région Occitanie, DRAC Occitanie_ _Accueil en Résidence : La Manufacture Vendetta Mathea à Aurillac, L’Auditorium Jean Cayrou à Colomiers, la Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres et la ville de Frontenay-Rohan-Rohan, L’Abbaye-Ecole de Sorèze_ **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / cultures.haute-garonne.fr 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à vous renseigner avant votre venue sur les conditions d’accès sur le site [[https://cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr)](https://cultures.haute-garonne.fr) ou par téléphone au 05 34 45 58 30. MÉDIATIONS Les ateliers, séances scolaires, conférences sont gratuites mais soumis à réservation auprès de la Direction des Arts Vivants et Visuels, renseignement sur cultures.haute-garonne.fr ou au 05 34 45 58 30.

