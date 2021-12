[Espace Roguet – Conférence] LES DANSES DE GRAND PLATEAU Espace Roguet, 14 mars 2022, Toulouse.

### Lundi 14 mars à 19h **Intervenante : Rosita Boisseau** Grand format, gros plateau, belle troupe. Alors que l’économie du spectacle vivant et de la danse contemporaine en particulier a souvent obligé à resserrer les spectacles sur un petit nombre d’interprètes, on retrouve depuis quelques années des créations avec un grand nombre de danseurs. Ces pièces, qui occupent les grands plateaux avec force, déploient des stratégies d’écritures variées, flirtant parfois avec le corps de ballet contemporain. Rosita Boisseau est journaliste au Monde et à Télérama et critique de danse. Elle a publié des monographies sur Régine Chopinot, Philippe Decouflé, José Montalvo et Dominique Hervieu, Danse et art contemporain (Scala, 2011), Photographier la danse (Scala, 2013), Danse contemporaine (Scala, 2016), Le Cirque contemporain et Danser Pina (Textuel, 2018). Visuel : _any attempt_ de Jan Martens, photo Phile Deprez **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Cycle de conférences co-organisé par La Place de la Danse et l’isdaT.

