Espace Roguet, le lundi 17 janvier 2022 à 19:00

Lundi 17 janvier à 19h **Intervenante : Catherine Contour** Quand la transe est dans l'air du temps, comment la transe hypnotique peut-elle enrichir la pratique du danseur, ouvrir de nouvelles voies à l'écriture chorégraphique et aider à penser des dispositifs de mise en relation de la danse avec ses spectateurs ? Quels gestes, quels rituels pour accompagner cette pratique laïque ? Quelles formes artistiques dans lesquelles la transe hypnotique ne soit ni démonstration, ni objet mis en scène mais une expérience esthétique partagée par une communauté éphémère en résonance avec un milieu ? Catherine Contour recours depuis une vingtaine d'années à l'hypnose dans sa pratique chorégraphique. Elle tente, par ce biais plutôt inattendu mais attentif à l'économie du geste dans le rapport au monde et aux autres, de renouveler l'expérience de la danse en convoquant les vertus créatives du « processus hypnotique ». Pour aller plus loin : Vimeo « Plongées de Catherine Contour » : [[https://vimeo.com/104793373](https://vimeo.com/104793373)](https://vimeo.com/104793373) Site Maison Contour : [[https://maisoncontour.org/fr](https://maisoncontour.org/fr)](https://maisoncontour.org/fr) Visuel : _Danser brut_ de Catherine Contour, photo Niels Najean

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Cycle de conférences co-organisé par La Place de la Danse et l’isdaT.

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



2022-01-17T19:00:00 2022-01-17T21:00:00