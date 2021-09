Toulouse Espace Roguet Haute-Garonne, Toulouse [ESPACE ROGUET] Comme une fille – Cie Origine ET Même si ça brule de et avec Anne Lefèvre Espace Roguet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le vendredi 26 novembre à Espace Roguet

**Événement organisé dans le cadre du dispositif « Égalité femmes hommes c’est + qu’un jour ! » initialement prévu en mars 2021 reporté en novembre 2021.** **Programmation de spectacles, rencontres, ateliers à l’Espace Roguet issus d’une étroite collaboration entre deux directions du Conseil départemental : Les Arts Vivants et Visuels et la Mission Égalité Femmes-Hommes.** **VENDREDI 26 NOVEMBRE** **Comme une fille – Cie Origine** **Spectacle à 19h** _**A partir de 14 ans**_ _**Durée : 30 min**_ Organisé dans le cadre des Apéros Mouvementés portés par la Boîte à Pandore. _Comme une Fille_ est un solo sur l’hypersexualisation des filles et des femmes, et sur leur légitimité dans ce qu’elles entreprennent. Entre voix et danse, ce spectacle invitera le public à rire d’abord… puis à se questionner. _« À partir de quand l’expression « Comme une fille » est-elle devenue une insulte ? »_ lance dans l’un de ses spots publicitaires une marque de protection hygiénique. Comment émerger en tant que sportive, patronne, ouvrière, dans une société patriarcale qui s’emploie à maintenir les femmes dans un rôle de procréatrice ou de tentatrice ? Ici, l’urgence de dire. D’exprimer, de (s)’expliquer. Mais les mots sont durs à prononcer. Tour à tour amoureuse, fille des magazines, sportive sans limites, à défaut de vous raconter son histoire, cette fille-là va vous la danser. Crédit photo : Manu Picado **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / cultures.haute-garonne.fr 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à vous renseigner avant votre venue sur les conditions d’accès sur le site [[https://cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr)](https://cultures.haute-garonne.fr) ou par téléphone au 05 34 45 58 30. MÉDIATIONS Les ateliers, séances scolaires, conférences sont gratuites mais soumis à réservation auprès de la Direction des Arts Vivants et Visuels, renseignement sur [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr) ou au 05 34 45 58 30.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Perfomance chorégraphique et théâtrale Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T19:30:00;2021-11-26T20:00:00 2021-11-26T21:00:00

