Toulouse Espace Roguet Haute-Garonne, Toulouse [ESPACE ROGUET] Cité Roguet, La modernité mise en jeu, visite architecturale Espace Roguet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

[ESPACE ROGUET] Cité Roguet, La modernité mise en jeu, visite architecturale Espace Roguet, 19 septembre 2021, Toulouse. [ESPACE ROGUET] Cité Roguet, La modernité mise en jeu, visite architecturale

Espace Roguet, le dimanche 19 septembre à 10:00

### _**Visite architecturale organisée dans le cadre du Lancement de saison 2021-2022 de l’Espace Roguet !**_ Cité Roguet, La modernité mise en jeu La modernité, l’idée d’agir en conformité avec son temps, a certainement guidé le choix du maître d’ouvrage public lorsqu’il a passé commande de la cité Roguet. Quels ont été les apports de cette modernité pour la qualité de vie des habitants ? Quels étaient les enjeux dans les années 60 ? En quoi la cité Roguet fait-elle ou non échos aux enjeux d’aujourd’hui ? **_Programme du week-end de lancement_** **_Samedi 18 septembre_** _* 16h :_ [_Promenade insolite – Street Art !_](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-promenade-insolite-street-art–6387452?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=1&admin_nav%5Buid%5D=64825232) _* 18h :_ [_Visite guidée urbotanique ! Cie Figure Libre_](https://cultures.haute-garonne.fr/spectacles/?oaq%5Bfrom%5D=2021-09-18&oaq%5Bto%5D=2021-09-18&oaq%5Buid%5D=69619789) _*_ _19h30_ [_Lancement de la Saison culturelle 2021-2022_](https://openagenda.com/espace-roguet/contribute/event/99834868?redirect=L2VzcGFjZS1yb2d1ZXQvZXZlbnRzL2VzcGFjZS1yb2d1ZXQtbGFuY2VtZW50LWRlLWxhLXNhaXNvbi0yMDIxLTIwMjI/bGFuZz1mciZhZG1pbl9uYXYlNUJ0aXRsZSU1RD0mYWRtaW5fbmF2JTVCcGxhY2VuYW1lJTVEPSZhZG1pbl9uYXYlNUJsb2NhdGlvblVpZCU1RD0mYWRtaW5fbmF2JTVCY2l0eSU1RD0mYWRtaW5fbmF2JTVCcmVnaW9uJTVEPSZhZG1pbl9uYXYlNUJkZXBhcnRtZW50JTVEPSZhZG1pbl9uYXYlNUJjb3VudHJ5JTVEPSZhZG1pbl9uYXYlNUJzdGF0ZSU1RD1hbGwmYWRtaW5fbmF2JTVCY29udHJpYnV0b3IlNUQ9JmFkbWluX25hdiU1QmNvbnRyaWJ1dG9yVWlkJTVEPSZhZG1pbl9uYXYlNUJjb250cmlidXRvcklkJTVEPSZhZG1pbl9uYXYlNUJwYWdlJTVEPTEmYWRtaW5fbmF2JTVCaW5kZXglNUQ9MTUmYWRtaW5fbmF2JTVCdWlkJTVEPTk5ODM0ODY4) **_Dimanche 19 septembre_** _* 10h : Cité Roguet, La modernité mise en jeu_ [_* 16h : Promenade insolite – Street Art !_](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-promenade-insolite-street-art–6387452?lang=fr&admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=1&admin_nav%5Buid%5D=64825232)

Entrée gratuite SUR RÉSERVATION dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

En partenariat avec Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Garonne Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Roguet Adresse 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Ville Toulouse lieuville Espace Roguet Toulouse