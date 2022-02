[ESPACE ROGUET] Cabaret Chez Germaine – épisode 1 « Viva la vulva » – Collectif Cocktail Espace Roguet, 11 mars 2022, Toulouse.

Espace Roguet, le vendredi 11 mars à 20:30

**Résidence de création du 17 au 21 janvier** **Spectacle à 20h30** **Théâtre, chanson **_**À partir de 12 ans / Tout public Durée : 1h**_ _“_[_Chez Germaine_](https://www.chez-germaine.fr/)_” est un cabaret théâtral et musical en plusieurs épisodes dans lequel deux ménagères déraisonnables font voler en éclat toutes les idées fausses sur le sexe dit “féminin”._ Elles s’appellent Germaine car elles “gèrent” et elles “mènent”. Entre draps, torchons et repassage, deux ménagères au bout du rouleau s’offrent un road-trip empouvoirant à la découverte de ce qu’elles ont entre les jambes. Au cours de leur périple, les Germaine croisent toute une galerie de personnages : des extraterrestres invités sur Terre par la NASA, le modèle vivant du tableau « L’origine du monde » de Courbet, la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto, la poupée Barbie, les philosophes Paul B. Preciado et Jean-Paul Sartre… Le premier épisode _“Viva la vulva”_ du cabaret Chez Germaine lève le voile avec humour sur le sexe dit « féminin »: vulve, clitoris, poils, hymen… Autant de sujets dont le [Collectif Cocktail](https://www.facebook.com/collectifcocktail) s’empare dans une forme théâtrale et musicale mêlant chansons populaires revisitées, extraits d’ouvrages scientifiques et adaptations de passages de bande-dessinées. Mise en scène : Claire Balerdi Interprètes : Claire Massol, Julie Castel-Jordy Crédit photo : Rouge Pompon [[https://www.youtube.com/watch?v=x1JZIGZVo2U](https://www.youtube.com/watch?v=x1JZIGZVo2U)](https://www.youtube.com/watch?v=x1JZIGZVo2U) Soutiens : Mairie de Toulouse, Conseil Départemental 31, Région Occitanie, DRAC Occitanie, CGET, DRDFE, Fondation Lush et ADPS. Label « Quartier solidaires jeunes » par le Ministère de la Ville. Partenaires et résidences : Mix Art Myrys, CIAM / La Fabrique, Centre Culturel Henri Desbals, Centre Culturel des Mazades, ARTO, Espace Roguet, MJC Prévert, Maison de Chômeurs Partage, Radio Canal Sud. **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [[cultures.haute-garonne.fr](cultures.haute-garonne.fr)](cultures.haute-garonne.fr) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à vous renseigner avant votre venue sur les conditions d’accès sur le site [[https://cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr)](https://cultures.haute-garonne.fr) ou par téléphone au 05 34 45 58 30.

Entrée gratuite sans inscription dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Théâtre, chanson

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



