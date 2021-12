[ESPACE ROGUET] Ça va jazzer ! – Grand Chœur de la Lauzeta Espace Roguet, 5 février 2022, Toulouse.

[ESPACE ROGUET] Ça va jazzer ! – Grand Chœur de la Lauzeta

Espace Roguet, le samedi 5 février 2022 à 20:30

**Spectacle à 20h30** **Musique et danse** _**À partir de 10 ans / Tout public**_ _**Durée : 1h30**_ [**_Le Grand Chœur de la Lauzeta_**](http://www.lauzeta.fr/choeur-enfants/)**_, chœur d’enfants de Toulouse et bénéficiaire d’une bourse départementale, vous invite à plonger dans l’univers du jazz à travers une sélection de grands standards et de Negro-spirituals. Un spectacle chargé de poésie, de rythme et… chorégraphié !_** La Lauzeta vous propose un plongeon dans l’univers du jazz. Venez découvrir un spectacle original autour de negro-spirituals tels que _Nobody Knows_ ou _Wade in the water_ mais également autour de grands standards de Duke Ellington, Cole Porter, « Fats » Waller… Les chanteurs du Grand Chœur vous feront vivre un moment chargé de poésie et de rythme mêlant chant et danse. Crée par Clotilde Sabatié, directrice artistique de La Lauzeta et Loren Coquillat, danseuse et chorégraphe, ce spectacle donne lieu à une collaboration inédite entre La Lauzeta et le Fluffy Fox trio (Piano : Etienne Manchon, Batterie : Malo Evrard et Contrebasse : George Storey). Direction artistique : Clotilde Sabatié Chorégraphies : Loren Coquillat Piano : Etienne Manchon Batterie : Malo Evrard Contrebasse : George Storey Crédit Photo : La Lauzeta [[https://www.youtube.com/watch?v=HDa1iCxty84](https://www.youtube.com/watch?v=HDa1iCxty84)](https://www.youtube.com/watch?v=HDa1iCxty84) **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Musique et danse

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



