**De 9h à 12h et de 14h à 18h** **Brevet musical départemental 2022** **Musiques actuelles** **_Tout public_** Assistez aux examens départementaux et soutenez de jeunes musiciens talentueux lors de leurs examens de musiques actuelles. Les candidats exécutent leurs morceaux avec les partenaires de leurs choix issus de l’atelier qu’ils fréquentent au sein de leur école de musique ou avec leur propre groupe, indépendant de leur structure. Le Brevet musical est organisé depuis 1988 par le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Les épreuves sont ouvertes aux divers courants esthétiques et familles rattachées aux musiques actuelles : blues, chanson, électro, funk, jazz, rock, musiques du monde… Tous les instruments sont acceptés y compris la voix. Plus d’infos sur le Brevet Musical départemental : Cliquez [ici](https://www.haute-garonne.fr/service/la-pratique-musicale) **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / [cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr/) 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

