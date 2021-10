[ Espace Roguet ] Atelier d’autodéfense féministe pour adultes Espace Roguet, 26 novembre 2021, Toulouse.

[ Espace Roguet ] Atelier d’autodéfense féministe pour adultes

Espace Roguet, le vendredi 26 novembre à 13:30

_**Événement organisé dans le cadre du dispositif « Égalité femmes hommes c’est + qu’un jour ! » initialement prévu en mars 2021 reporté en novembre 2021.**_ _**Programmation de spectacles, rencontres, ateliers à l’Espace Roguet issus d’une étroite collaboration entre deux directions du Conseil départemental : Les Arts Vivants et Visuels et la Mission Égalité Femmes-Hommes.**_ ### _**Atelier d’autodéfense féministe pour adultes en mixité choisie sans hommes cisgenre* proposé par l’association**_ [_**Faire-Face !**_](https://www.faireface-autodefense.fr/) Ici pas de cours d’arts martiaux, encore moins de recettes miracles mais une boîte à outils à partager entre personnes concernées par le sexisme et les violences de genre. Pratiquer l’autodéfense féministe, c’est se créer collectivement une large palette d’outils et de stratégies verbales, mentales, émotionnelles et physiques et s’entraîner à se défendre au quotidien. Aucune condition physique particulière n’est nécessaire pour participer à l’atelier. Aucune tenue vestimentaire n’est imposée. Venez masquéEs comme vous êtes, les ressources sont en vous ! *Cisgenre : personne dont le genre est conforme à celui qui lui a été assigné à la naissance. Terme opposé à celui de transgenre. _**Intervenante**_ : une formatrice professionnelle de l’association Faire Face _**Public :**_ en mixité choisie sans homme cisgenre Crédit photo : ©FramboiseEsteban **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** **ESPACE ROGUET** Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr) / cultures.haute-garonne.fr 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 **SPECTACLES** Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles et en fonction du protocole sanitaire en vigueur. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Atelier d’autodéfense féministe pour adultes en mixité choisie sans hommes cisgenre* proposé par l’association Faire-Face !

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



