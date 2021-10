[ Espace Roguet ] atelier d’autodéfense féministe pour adolescent.e.s de 12-14 ans Espace Roguet, 27 novembre 2021, Toulouse.

Espace Roguet, le samedi 27 novembre à 09:30

_**Événement organisé dans le cadre du dispositif « Égalité femmes hommes c’est + qu’un jour ! » initialement prévu en mars 2021 reporté en novembre 2021.**_ _**Programmation de spectacles, rencontres, ateliers à l’Espace Roguet issus d’une étroite collaboration entre deux directions du Conseil départemental : Les Arts Vivants et Visuels et la Mission Égalité Femmes-Hommes.**_ ### _**Atelier d’autodéfense féministe pour adolescent.e.s de 12-14 ans en mixité choisie sans garçons cisgenre***_ Ici pas de cours d’arts martiaux, encore moins de recettes miracles mais une boîte à outils à partager entre personnes concernées par le sexisme et les violences de genre. Au cours de ce stage, nous abordons des techniques simples et efficaces pour réagir par la parole et par le geste, apprendre à poser des limites. Avec des jeux de rôles et des exercices corporels, nous réfléchissons ensemble aux messages non verbaux et aux conditionnements sociaux qui nous construisent. Un apprentissage collectif de techniques et des échanges dans un espace convivial et interactif. *Cisgenre : personne dont le genre est conforme à celui qui lui a été assigné à la naissance. Terme opposé à celui de transgenre. Intervenante : une formatrice professionnelle de l’association Faire Face Public : en mixité choisie sans garçons cisgenre, adolescent.e.s de 12 à 14 ans Inscription : [faireface.inscription@gmail.com](mailto:faireface.inscription@gmail.com) **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** **ESPACE ROGUET** Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / cultures.haute-garonne.fr 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 **SPECTACLES** Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles et en fonction du protocole sanitaire en vigueur. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

gratuit

Atelier d’autodéfense féministe pour adolescent.e.s de 12-14 ans en mixité choisie sans garçons cisgenre*

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse



