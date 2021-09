[ESPACE ROGUET] Antigona – Cie LA RAMPE Teatre Interegional Occitan Espace Roguet, 5 décembre 2021, Toulouse.

[ESPACE ROGUET] Antigona – Cie LA RAMPE Teatre Interegional Occitan

Espace Roguet, le dimanche 5 décembre à 16:00

**Spectacle à 16h** **_A partir de 12 ans_** **_Durée : 1h20_** **_Spectacle bilingue oc et français / dispositif de surtitrage_** Représentation pour les collégien·nes de 6ème le lundi 6 décembre à 10h et à 14h _Spectacle proposé dans le cadre du soutien à la diffusion de la langue et la culture occitanes apporté par le Conseil départemental de la Haute-Garonne._ d’Antigónê à Antigòna Pour LA RAMPE Teatre Interegional Occitan adapter «Antigone» aujourd’hui résonne comme une évidence : résistance, résilience face à un monde imposant sa vérité, tournant le dos aux valeurs anciennes. Et puis une révélation, l’œuvre de Sophocle c’est aussi et peut être surtout : une réflexion sur le pouvoir et comment celles·ceux qui l’assument se l’approprient. C’est la place des langues, celle de l’occitan et du français, qui joue dans cette adaptation « le révélateur » et impose la force dramaturgique pour éclairer les oppositions de paradigmes. Nous sommes dans une théâtralité complète où l’écriture, l’interprétation, la mise en scène et les langues accompagnent le propos de la pièce : notre interrogation sur le Monde et sur celles·ceux qui nous gouvernent. Crédit photo : Marc Ginot _Soutien : Conseil départemental de la Haute Garonne_ **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / cultures.haute-garonne.fr 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à vous renseigner avant votre venue sur les conditions d’accès sur le site [[https://cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr)](https://cultures.haute-garonne.fr) ou par téléphone au 05 34 45 58 30. MÉDIATIONS Les ateliers, séances scolaires, conférences sont gratuites mais soumis à réservation auprès de la Direction des Arts Vivants et Visuels, renseignement sur cultures.haute-garonne.fr ou au 05 34 45 58 30.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Spectacle bilingue oc et français / dispositif de surtitrage

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T16:00:00 2021-12-05T17:20:00