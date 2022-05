[ESPACE ROGUET] ACTION CULTURELLE JEUNESSE & TERRITOIRE : Regards Caméra – Vernissage et exposition Espace Roguet, 9 mai 2022, Toulouse.

du lundi 9 mai au vendredi 3 juin à Espace Roguet

_”Je m’appelle Salvador, j’ai 20 ans pile poil._ _J’aimerais créer un troisième art, un troisième sexe._ _Un jour, je serai un peintre-joueur, un acteur-colleur, un être de dame et d’homme. Qui sait ?”_ **« Salvador »** ### [**Regards Caméra**](https://openagenda.com/espace-roguet/events/espace-roguet-action-culturelle-jeunesse-and-territoire-regard-camera) **- Exposition du 9 mai au 3 juin** ### **Vernissage Performance et exposition le 14 mai à 18h** Projet de médiation culturelle proposée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, Le Tracteur à Cintegabelle et En Compagnie des Barbares _Regards Caméra_ interroge la jeunesse par la réalisation de portraits photographiques et littéraires de jeunes entre 17 et 25 ans. Un groupe de 10 jeunes de Toulouse et Cintegabelle se rencontrent depuis le mois d’octobre 2021 autour du travail d’écriture et de théâtre de la compagnie « En cie des Barbares » et du jeune photographe Florian Branchoux, lauréat de la Bourse Initiactive du département. La parole est donnée aux jeunes. Ils sont invités à s’interroger sur les enjeux de leur génération. À partir de leurs portraits sous forme de courts textes appelés « Regards caméra » et de portraits photographiques pris sur le vif, ces jeunesses issues de milieux sociaux et territoriaux différents, croiseront leurs regards. **Venez découvrir ce groupe de jeunes, dans le cadre du vernissage d’une exposition exceptionnelle, le samedi 14 mai dans le hall de l’Espace Roguet à 18h.** INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / cultures.haute-garonne.fr 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Vernissage performance de l’exposition exceptionnelle de Regard Caméra

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



