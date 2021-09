[ESPACE ROGUET] ACTION CULTURELLE JEUNESSE & TERRITOIRE : Regards Caméra Espace Roguet, 4 octobre 2021, Toulouse.

**Regards caméra** —————— _De septembre 2021 à mai 2022_ Regards Caméra est un projet de médiation qui s’inscrit dans le cadre du projet culturel mené au sein de la Direction des Arts Vivants et Visuels réunissant deux axes : La Jeunesse et Les Territoires. Cette action de médiation est proposée par [En Cie des Barbares](https://www.encompagniedesbarbares.fr) dans le cadre d’une demande d’accompagnement au sein de l’Espace Roguet pour la création d’un spectacle _Il faut que jeunesse_. **PRÉSENTATION** En parallèle de leur spectacle en création et dans le cadre d’un cycle de réflexions autour de la jeunesse, **un projet spécifique est proposé sur deux territoires du département de la Haute-Garonne.** Ce projet s’appuie sur le texte de Sarah Freynet, mais plus particulièrement sur les parties solos des personnages appelées “Regards Caméra”. Ces “Regards Caméras” consistent en de courts monologues adressés au public, comme si les personnages, tour à tour, faisaient face à une caméra imaginaire pour se livrer directement aux spectateurs, à la manière de Belmondo dans _À Bout de souffle_, symbole de la jeunesse version “Nouvelle Vague”. À partir de cette idée dramaturgique, cette action s’articulerait autour des deux principes suivants : ● donner la parole à des jeunes en les invitant à s’interroger sur les enjeux de leur génération ● présenter les portraits de ces jeunes à l’aide de l’écriture et de la photographie Ainsi, nous pourrions croiser les regards de deux jeunesses et proposer un temps fort de restitution. Il s’agira pour les jeunes participants de lire des textes courts écrits par Sarah Freynet à partir de leur parole, au moment du vernissage public d’une exposition de leurs portraits photographiques. Les jeunes participants seront invités à lire un texte “pioché” au hasard afin de leur faire porter la voix d’un·e autre. L’idée est de créer une mise à distance des jeunes vis-à-vis d’eux-mêmes, afin que chaque parole soit mieux entendue. Bien sûr la mise en voix aura été travaillée avec Karine Monneau ou Mélanie Vayssettes. **OBJECTIFS** ● Donner la parole à la jeunesse de la Haute-Garonne par le biais de la photo et des mots ● Croiser les regards et les témoignages des jeunesses ● Accompagner à la pratique artistique les deux groupes de jeunes autour et grâce au processus de création **LE DÉROULÉ** **4 Octobre** : On vous présente le projet ! En présence des artistes **6 novembre** : Tous à l’Espace Roguet avec au programme : atelier théâtrale avec Karine Monneau, portrait photo réalisé par [Florian Branchoux](http://f-branchoux.com/index.php/2021/02/22/les-sacrifies/) et entretien avec Sarah Freynet, metteuse en scène **12 février** : Première du spectacle _Il faut que jeunesse_ à l’Espace Roguet **27 mars** : Retour à l’Espace Roguet, photographe et metteuse en scène vous présenteront les portraits (photo et texte) **Avril** : Rencontre avec les jeunes de Cintegabelle **Mai / septembre** : Exposition et performance **ARTISTES ASSOCIÉS** LA COMPAGNIE : En Cie des Barbares – _Il faut bien que jeunesse_ (création 2022) SARAH FREYNET : autrice et metteuse en scène Sarah Freynet est l’autrice d’un texte théâtral écrit à partir de paroles collectées auprès de jeunes âgés de 18 à 25 ans. Ce texte a pour titre Il faut bien que jeunesse et met en scène les trajectoires d’un groupe de jeunes dans le monde d’aujourd’hui, numérisé, globalisé et dont l’effondrement est présenté comme une ligne d’horizon. KARINE MONNEAU : comédienne et metteuse Comédienne et metteuse en scène depuis de nombreuses années, travaille sur de multiples formes théâtrales ; en salle avec des textes du répertoire autant que dans la rue avec des textes fragmentés. Elle fonde avec Sarah Freynet, en 2009 En Compagnie des Barbares dont elle coordonne l’équipe. Elle joue dans toutes les créations de la compagnie et mène également des ateliers auprès de comédiens en formations (Conservatoire) et d’adultes amateurs. LE PHOTOGRAPHE : Florian Branchoux Jeune photographe de 20 ans, Florian Branchoux porte un projet artistique engagé et affirmé. Il porte un regard sur le contexte actuel, tel un témoignage, une empreinte, le citoyen est au cœur de sa démarche artiste. Lors du premier confinement, il parcourt les rues d’Orléans afin de documenter cette période si particulière. Il s’attache ensuite à la sensibilisation de la population sur la situation actuelle des jeunes en France. Sa nouvelle exposition allie portrait et témoignage de cette « Jeunesse sacrifiée ». Florian Branchoux est repéré par la Mission Jeunesse du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Lauréat de la bourse Initiactive Jeunesse obtenue le 31 mars. **LES LIEUX CULTURELS** [LE TRACTEUR](https://www.letracteur.eu/) : Espace de Champs Culturels. Atelier de fabrique artistique du Pays Sud Toulousain, à Cintegabelle. ESPACE ROGUET : L’Espace Roguet est un théâtre du [Conseil départemental de la Haute-Garonne](%5Bhttps://cultures.haute-garonne.fr/%5D(https://cultures.haute-garonne.fr/)) situé au cœur du quartier Saint-Cyprien. **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / cultures.haute-garonne.fr 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à vous renseigner avant votre venue sur les conditions d’accès sur le site [[https://cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr)](https://cultures.haute-garonne.fr) ou par téléphone au 05 34 45 58 30. 