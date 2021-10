[ESPACE ROGUET] À force de nous serrer dans les bras – Cie Dans le sens opposé Espace Roguet, 12 novembre 2021, Toulouse.

Espace Roguet, le vendredi 12 novembre à 20:30

**Spectacle à 20h30** _**Résidence de création du 8 au 12 novembre**_ _**À partir de 10 ans**_ _**Durée : 1h**_ Dans l’élan actuel du retour au théâtre, nous sommes carrément entraînés dans ce spectacle au rythme « allegro vivace » mêlé au rire – enfin – qui nous ramène à chaque instant à la vie. Cette création est un hommage aux spectateurs, spectatrices, comédien·nes, doublures, musicien·nes, où les fantômes du théâtre ont aussi leur place. [Catherine Froment](https://www.catherine-froment.fr/) s’empare ici de force du monde du théâtre et l’extirpe loin, au plus près de nous-mêmes, jusqu’à cette attente suspendue que chacun d’entre nous peut décider d’étirer -ou non- un peu plus. Extrait : « _Plus les comédien·nes seront chassé·es de la scène, plus ils·elles répéteront. Ils·elles se cacheront pour répéter dans les loges, dans les couloirs, dans les placards du théâtre. Et grâce à ces répétitions, des tas de doublures sortiront d’eux jusqu’à ce que les théâtres regorgent de comédien·nes._ » Autrice, Performeuse : Catherine Froment / Musique : Aline Loustalot / Collaboration mise en scène et chorégraphie : Biño Sauitzvy / Collaboration direction d’actrice : Séverine Astel / Création Lumière : Carole China / Création vidéo : en cours / Costumière : Sohuta / Le texte est édité aux Editions Moires. / Crédit Photos : JP Montagné / Production : Dans le sens Opposé [[https://player.vimeo.com/video/533515515?h=f604cc5dee](https://player.vimeo.com/video/533515515?h=f604cc5dee)](https://player.vimeo.com/video/533515515?h=f604cc5dee) _Production : Dans le sens Opposé_ _Soutien : DRAC Occitanie, Région Occitanie, Conseil Départemental Haute-Garonne, Ville de Toulouse, Théâtre Garonne, La Galerie Chorégraphique Carcassonne, la ville de Porto Vecchio et l’Atelier de Dimanche, Ring Scène Périphérique, La Fabrique Ciam Toulouse, Espace Roguet_ **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / cultures.haute-garonne.fr 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits sans réservation dans la limite des places disponibles et en fonction du protocole sanitaire en vigueur. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. MÉDIATIONS Les ateliers, séances scolaires, conférences sont gratuites mais soumis à réservation auprès de la Direction des Arts Vivants et Visuels, renseignement sur cultures.haute-garonne.fr ou au 05 34 45 58 30.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, en fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Théâtre musique et performance [ÉTAPE DE CRÉATION]

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



