Forum des métiers en uniforme Espace Roger Calvez Plouider

13 janvier 2024, Plouider.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 09:30:00

fin : 2024-01-13 12:30:00 . Plusieurs métiers seront présentés aux jeunes en quête de vocation : armée de Terre, Marine nationale, armée de l’Air, gendarmerie, pompiers, médecine, douanes, SNCF, etc. .

Espace Roger Calvez Place du Souvenir

Plouider 29260 Finistère Bretagne

