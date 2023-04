La JIMI 2023 : le salon des indés et de l’autoproduction Espace Robespierre Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

La JIMI 2023 : le salon des indés et de l’autoproduction Espace Robespierre, 18 novembre 2023, Ivry-sur-Seine. La JIMI 2023 : le salon des indés et de l’autoproduction Samedi 18 novembre, 13h00 Espace Robespierre Entrée libre Lieu d’expressions, d’échanges et de rencontres, La JIMI accueille chaque année 100 exposants et 2000 visiteurs/spectateurs.

Retrouvez l’espace d’une journée de nombreux labels, tourneurs, editeurs, collectifs, graphistes, médias… indés !

? AU PROGRAMME :

➖ Le salon

➖ Les ventes de vinyles, cds, fanzines, livres et goodies

➖ Les conférences

➖ Les mini-confs de la JIMI (inspirées des TED Talks)

➖ Les speed-meeting pro du RIF (pour les groupes/artistes en quête de conseils)

➖ L’expo

➖ Les performances graphiques

➖ L’espace bar (bonne bouffe !)

➖ Les concerts payant (le soir)

Inscriptions exposants : 15€ pour un stand ? Espace Robespierre 2 rue Robespierre 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://jimifestivaldemarne.org/ »}, {« type »: « email », « value »: « jimi@festivaldemarne.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T13:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:00:00+01:00

2023-11-18T13:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:00:00+01:00 musique labels Louise Mabit

