Marché de Noël Samedi 17 décembre, 13h00 Espace Robert Souesme Marché de Noël Espace Robert Souesme Rue de Tholey , Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire par le Comité des Fêtes – Samedi 17 : 14h à 15h : Animation folklorique avec Biaudes et Calines – 15h à 19h : La Vénissime du Gâtinais – 17h à 18h : Photo avec le Père Noël – 18h à 19h : Chants de Noël avec Sully Song et En A Bray Gé

Dîner dansant animé par Mélodie Blues à partir de 20h : Mousse de canard – Tartiflette – Salade – Dessert (Bulletin de réservation en Mairie)

Dimanche 18 : 11h à 12h : Photos avec le Père Noël – 12h30 à 13h30 : Animation folklorique avec Biaudes et Calines – 14h à 17h30 : Music O Brass – 16h à 17h : Chants de Noël TOMBOLA VISITEURS

TOUT LE WEEK-END : TARTIFLETTE ET CREPES

