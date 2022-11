Domi+ La Fanfare amoureuse Espace Robert Olive Allauch Catégories d’évènement: Allauch

♫♫♫ Espace Robert Olive 893 av Salvador Allende, 13190 Allauch Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Après le succés du précédent spectacle avec Claude Lemesle et les Stylomaniaques l’association Des Cordes et des Voix vous présente pour son deuxième évènement de l’automne un co-plateau d’auteurs compositeurs interprètes de chansons françaises.

Dominique Page ( DOMI) accompagné en deuxième guitare par Diego Lubrano qui apporte ses couleurs flamenco, jazz aux textes poétiques de l’auteur interprète. La Fanfare amoureuse ( Jean-François et Laétitia Delfour ) en deuxième partie de spectacle arrivent tout droit de Montauban pour vous faire découvrir leur répertoire de chansons en duo voix piano. Il seront également accompagnés par Samy Mou musicien chanteur qui sera au service de leurs compositions pour étoffer une palette déjà bien étendue.

