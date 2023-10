PANORAMA CINÉMA INDÉPENDANT D’AMÉRIQUE DU NORD Espace Robert Hossein Grans, 10 novembre 2023, Grans.

Grans,Bouches-du-Rhône

Durant dix jours, partez à la découverte du cinéma indépendant d’Amérique du Nord. 35 films à découvrir dont 4 avant-premières et partagez avec les équipes de Scènes et Cinés 10 soirées exceptionnelles en présence de cinéastes, critiques, historiens….

2023-11-10 fin : 2023-11-19 . EUR.

Espace Robert Hossein

Grans 13450 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For ten days, discover North American independent cinema. discover 35 films, including 4 previews, and share 10 exceptional evenings with Scènes et Cinés teams, in the presence of filmmakers, critics, historians…

Durante diez días, descubra el cine independiente de Norteamérica. descubra 35 películas, incluidos 4 preestrenos, y comparta 10 veladas excepcionales con los equipos de Scènes et Cinés, en presencia de cineastas, críticos, historiadores…

Gehen Sie zehn Tage lang auf Entdeckungsreise durch das unabhängige Kino Nordamerikas. 35 Filme sind zu entdecken, darunter 4 Vorpremieren, und teilen Sie mit den Teams von Scènes et Cinés 10 außergewöhnliche Abende in Anwesenheit von Filmemachern, Kritikern, Historikern…

