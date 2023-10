Soirée musique et cinéma: « Ennio » Espace Robert Hossein Grans Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Grans Soirée musique et cinéma: « Ennio » Espace Robert Hossein Grans, 15 décembre 2023, Grans. Soirée musique et cinéma: « Ennio » Vendredi 15 décembre, 18h30 Espace Robert Hossein SOIRÉE MUSIQUE ET CINÉMA: IL ÉTAIT UNE FOIS UN MAESTRO 18h30 ENNIO

La Bande Originale, spécialisée dans l’interprétation des musiques qui ont marqué le septième art, a choisi de rendre hommage à Ennio Morricone. Cet immense artiste oscarisé sur le tard, a signé plus de 500 musiques de films, dont certaines sont devenues plus légendaires que l’œuvre qu’elles accompagnent.

En reprenant les morceaux incontournables du compositeur (Il était une fois dans l’Ouest, Mission, Pour une poignée de dollars…), les sept musiciens nous offrent bien plus qu’un concert : une expérience unique, une immersion totale dans l’ambiance des plus grands films du cinéma. 20h Buffet 21h Film surprise

Espace Robert Hossein Boulevard Victor Jauffret, 13450 Grans Grans 13450 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-12-15T18:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00

Espace Robert Hossein Grans Bouches-du-Rhône