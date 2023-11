Foire aux livres d’occasion Espace Robert Freyss Beauvallon, 18 novembre 2023, Beauvallon.

Beauvallon,Drôme

Grande foire aux livres.

Animations lecture pour adultes et enfants les deux jours à 15h.

Atelier écriture le samedi à 16h et le dimanche à 10h30..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

Espace Robert Freyss

Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Big book fair.

Reading activities for adults and children on both days at 3pm.

Writing workshop on Saturday at 4pm and Sunday at 10:30am.

Gran feria del libro.

Actividades de lectura para adultos y niños ambos días a las 15.00 horas.

Taller de escritura el sábado a las 16.00 h y el domingo a las 10.30 h.

Große Messe für Bücher.

Leseanimationen für Erwachsene und Kinder an beiden Tagen um 15 Uhr.

Schreibworkshop am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-08 par Valence Romans Tourisme