STAGE DE BD, MANGAS pendant les vacances scolaires de Toussaint Espace Robert Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

STAGE DE BD, MANGAS pendant les vacances scolaires de Toussaint Espace Robert Doisneau, 25 octobre 2022, Meudon. STAGE DE BD, MANGAS pendant les vacances scolaires de Toussaint 25 – 28 octobre Espace Robert Doisneau

145€ pour le stage de 4 jours

Pour se plonger dans la figuration narrative et la bande dessinée ! Espace Robert Doisneau 16, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon la Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Auteur de bandes-dessinées, illustrateur et éditeur, Christian Gaudin apprendra, par ce stage, à comprendre les mécanismes de la figuration narrative, à trouver la confiance qui permet à chacun de s’exprimer librement par un récit dessiné.

Le stage s’adresse à ceux qui se passionnent pour ce medium et qui veulent, soit approfondir, soit s’orienter vers une filière artistique, ou qui ont un projet personnel.

Toute planche de BD en gestation ou déjà élaborée, bienvenue !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T14:00:00+02:00

2022-10-28T18:30:00+02:00 copyright Christian Gaudin

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace Robert Doisneau Adresse 16, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon la Forêt Meudon-la-Forêt Ville Meudon Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Espace Robert Doisneau Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace Robert Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

STAGE DE BD, MANGAS pendant les vacances scolaires de Toussaint Espace Robert Doisneau 2022-10-25 was last modified: by STAGE DE BD, MANGAS pendant les vacances scolaires de Toussaint Espace Robert Doisneau Espace Robert Doisneau 25 octobre 2022 Espace Robert Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine