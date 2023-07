Delphine concerts Concert sur les Flots Espace Robert Dicharry-Rte de Saubrigues Orx, 8 juillet 2023, Orx.

Orx,Landes

Installez-vous sur la berge et embarquez pour un spectacle flottant dans un univers majestueux : entre mini opéra pop et tragédie antique, Fossilis fulgor et son équipage vous emmènent en virée intersidérale !.

Espace Robert Dicharry-Rte de Saubrigues

Orx 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Settle down on the riverbank and embark on a floating show in a majestic universe: somewhere between mini pop opera and ancient tragedy, Fossilis fulgor and his crew take you on an interstellar voyage!

Acomódese en la orilla del río y embárquese en un espectáculo flotante en un universo majestuoso: a medio camino entre la miniópera pop y la tragedia antigua, Fossilis fulgor y su tripulación le llevarán en un viaje interestelar

Lassen Sie sich am Ufer nieder und begeben Sie sich auf ein schwimmendes Spektakel in einem majestätischen Universum: Zwischen Mini-Pop-Oper und antiker Tragödie nehmen Sie Fossilis fulgor und seine Crew mit auf einen interstellaren Trip!

