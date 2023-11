LUDIVINE ISSAMBOURG & ANTILOOPS « Supernova » invitent MILENAH Espace Rive Gauche Mériel, 18 novembre 2023, Mériel.

Mériel,Val-d’Oise

Compositrice et productrice hyperactive, LUDIVINE ISSAMBOURG a collaboré avec de grands noms de la musique électro, du jazz ou de la chanson tels que WAX TAILOR, ÉRIC LEGNINI, CHASSOL, EMMANUEL BEX, LAURENT COULONDRE, ANGÉLIQUE KIDJO, CATHERINE RINGER….

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 22:00:00. EUR.

Espace Rive Gauche Rue des Petits Prés

Mériel 95630 Val-d’Oise Île-de-France



A hyperactive composer and producer, LUDIVINE ISSAMBOURG has collaborated with some of the biggest names in electro, jazz and chanson, including WAX TAILOR, ÉRIC LEGNINI, CHASSOL, EMMANUEL BEX, LAURENT COULONDRE, ANGÉLIQUE KIDJO, CATHERINE RINGER…

Compositora y productora hiperactiva, LUDIVINE ISSAMBOURG ha colaborado con algunos de los nombres más importantes del electro, el jazz y la chanson, como WAX TAILOR, ÉRIC LEGNINI, CHASSOL, EMMANUEL BEX, LAURENT COULONDRE, ANGÉLIQUE KIDJO, CATHERINE RINGER…

Als hyperaktive Komponistin und Produzentin hat LUDIVINE ISSAMBOURG mit großen Namen der Elektro-Musik, des Jazz oder des Chansons zusammengearbeitet, wie WAX TAILOR, ÉRIC LEGNINI, CHASSOL, EMMANUEL BEX, LAURENT COULONDRE, ANGÉLIQUE KIDJO, CATHERINE RINGER…

