Village de jeux en bois à Loudenvielle Espace Rioutor à côté de la passerelle de Balnéa Loudenvielle, 19 juillet 2023, Loudenvielle.

Loudenvielle,Hautes-Pyrénées

Cette animation se déroule sous forme d’un grand espace de jeux d’adresse et de stratégie que le public de toutes générations peut pratiquer à sa guise.

Les jeux sont essentiellement en bois et sont inspirés des traditions du monde entier et de toutes les époques. Leur réalisation ainsi que la présentation sont remarquablement soignées.

Animation gratuite.

2023-07-19 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-19 19:00:00. .

Espace Rioutor à côté de la passerelle de Balnéa LOUDENVIELLE

Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie



This animation takes place in the form of a large space of games of skill and strategy that the public of all generations can practice at their leisure.

The games are essentially made of wood and are inspired by traditions from all over the world and from all eras. Their realization as well as the presentation are remarkably well done.

Free animation

Este acontecimiento adopta la forma de un gran espacio donde personas de todas las edades pueden jugar a juegos de habilidad y estrategia.

Los juegos son principalmente de madera y se inspiran en tradiciones de todo el mundo y de todas las épocas. Se elaboran y presentan con notable esmero.

Entretenimiento gratuito

Diese Animation findet in Form eines großen Bereichs mit Geschicklichkeits- und Strategiespielen statt, die das Publikum aller Generationen nach Lust und Laune ausprobieren kann.

Die Spiele bestehen hauptsächlich aus Holz und sind von Traditionen aus der ganzen Welt und aus allen Epochen inspiriert. Die Herstellung und die Präsentation der Spiele sind bemerkenswert gepflegt.

Kostenlose Animation

Mise à jour le 2023-06-01 par OT de la Vallée du Louron|CDT65