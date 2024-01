PHIL ESPACE RIED BRUN Muntzenheim, samedi 4 mai 2024.

Le groupe PHIL propose le son original de Phil Collins et de Genesis.Pour ce groupe de onze musiciens réunis autour du chanteur charismatique Jürgen Phil Mayer, le nom est tout un programme. Le répertoire de cette formation au succès international, originaire de la région de Karlsruhe, comprend les plus grands succès de la mégastar anglaise et de son ancien groupe Genesis . Lors de nombreux concerts live en Allemagne, à Houston, en Italie, en France et dans les pays du Benelux, le groupe s’est forgé une excellente réputation en tant que Phil Collins et Genesis Tribute Band le plus authentique. Mister Phil Collins lui-même, avec lequel le groupe entretient des contacts étroits depuis des années, recommande vivement aux amateurs de sa musique d’assister à un concert de Phil . Il a personnellement félicité le groupe pour son dixième anniversaire !

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-05-04 à 20:00

ESPACE RIED BRUN 24 RUE VAUBAN 68320 Muntzenheim 68