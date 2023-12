Exposition Jouets Robots Espace Richaud Versailles, 23 décembre 2023, Versailles.

Exposition Jouets Robots 23 décembre 2023 – 25 février 2024 Espace Richaud Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 € / Entrée libre pour les -26 ans / Entrée libre le dernier dimanche de chaque mois.

300 robots issus de la culture populaire japonaise seront à découvrir à l’Espace Richaud le temps des fêtes et jusqu’aux vacances de février.

Tous appartiennent à Baptiste Caillaud, dont certains ont été prêtés au musée du Quai Branly pour l’exposition « Ultime combat. Arts Martiaux d’Asie en 2021/2022 ».

Des personnages de manga, devenus de supers robots et des jouets de légende dans le monde entier. Au-delà des nombreux personnages de culture populaire, du manga aux séries télévisées et aux dessins animés, il devient aussi le jouet le plus désiré et emblématique du déferlement de la culture japonaise en Europe dans les années 70 et 80.

Des jouets à la descendance prolifique, toujours appréciés par les enfants d’aujourd’hui à travers, par exemple, les Power Rangers, les Gundam ou les Transformers.

Espace Richaud 78, boulevard de la Reine – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 66 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/espace-richaud/ https://www.instagram.com/espacerichaud/ [{« type »: « email », « value »: « espace.richaud@versailles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130972862 »}] L’espace Richaud, dédié à l’accueil des expositions patrimoniales et d’art contemporain, propose une grande diversité de manifestations : expositions, concerts, conférences, spectacles… Chaque exposition temporaire bénéficie d’une programmation culturelle spécifique.

En prenant parti de restaurer l’hôpital royal et sa chapelle historique pour en faire un lieu ouvert au public dès 2015, la ville de Versailles a choisi de se doter d’un équipement culturel de prestige.

Robot Kress Jumbo’ Italie, 70′ – ©Bullmark. / Direction de la Communication