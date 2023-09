Visite guidée – Exposition « Hypnose » de Diane Benoit du Rey Espace Richaud Versailles, 9 novembre 2023, Versailles.

Visite guidée – Exposition « Hypnose » de Diane Benoit du Rey Jeudi 9 novembre, 17h30 Espace Richaud Sur inscription par mail : 9€ par personne

Accompagné d’une médiatrice, partez à la découverte de l’oeuvre singulière de l’artiste-peintre Diane Benoit du Rey. Née en 1989, originaire de Versailles, elle s’est formée à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg.

Le travail sur la lumière et le déploiement des couleurs dans l’espace est un dénominateur commun de toutes les œuvres de Diane Benoit du Rey. Vous retrouverez dix tableaux, grands et moyens formats, issus des séries les plus récentes de la peintre. Cette présentation est enrichie de deux installations réalisées spécifiquement pour le lieu. L’une d’elles est un cercle composé à l’aide de sable coloré, installé au centre de la rotonde, comme autant de pigments échappés de ses tableaux. À l’étage, cinquante mètres de tentures peintes recouvrent les murs de la rotonde. Les couleurs en jaillissent et dialoguent avec la pierre du bâtiment. Une création sonore de François Delamarre vient envelopper le visiteur dans sa traversée des couleurs.

Espace Richaud 78, boulevard de la Reine – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 66 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/espace-richaud/ https://www.instagram.com/espacerichaud/ [{« type »: « email », « value »: « espace.richaud@versailles.fr »}] L’espace Richaud, dédié à l’accueil des expositions patrimoniales et d’art contemporain, propose une grande diversité de manifestations : expositions, concerts, conférences, spectacles… Chaque exposition temporaire bénéficie d’une programmation culturelle spécifique.

En prenant parti de restaurer l’hôpital royal et sa chapelle historique pour en faire un lieu ouvert au public dès 2015, la ville de Versailles a choisi de se doter d’un équipement culturel de prestige.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T17:30:00+01:00 – 2023-11-09T18:30:00+01:00

© Chroma (2), huile sur toile, 2023, Courtesy of galerie Le Feuvre & Rose