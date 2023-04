Visite commentée de l’exposition photographique « Kertész / Lartigue. Un pas de côté » Espace Richaud Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Visite commentée de l’exposition photographique « Kertész / Lartigue. Un pas de côté » Espace Richaud, 13 mai 2023, Versailles. Visite commentée de l’exposition photographique « Kertész / Lartigue. Un pas de côté » Samedi 13 mai, 21h30 Espace Richaud Entrée libre À travers une visite commentée, venez découvrir l’exposition “Kertész / Lartigue. Un pas de côté” et le travail de ces deux géants de la photographie du XXe siècle. Visite menée par Lise Quenette, responsable des publics et de la communication de l’espace Richaud Espace Richaud 78 boulevard de la Reine 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France +33 (0)1 30 97 28 66 https://www.versailles.fr/188/culture/espace-richaud https://www.instagram.com/espacerichaud/ [{« link »: « https://www.versailles.fr/1060/culture/espace-richaud/expositions-temporaires/exposition-kertesz-lartigue-un-pas-de-cote.htm »}] Ancien hôpital royal, cet établissement culturel accueille aujourd’hui des expositions patrimoniales, de photographies et d’art contemporain. Gare Versailles Rive Droite (2 min à pieds), Gare Versailles Château Rive Gauche (15 min à pied), Gare Versailles Chantier (17 min à pied), Bus 1, 3, 4 arrêt « Marché Notre Dame », deux parkings sous-terrain et places dans la rue Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 © Pierrick Daul, Ville de Versailles

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Espace Richaud Adresse 78 boulevard de la Reine 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Espace Richaud Versailles

Espace Richaud Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Visite commentée de l’exposition photographique « Kertész / Lartigue. Un pas de côté » Espace Richaud 2023-05-13 was last modified: by Visite commentée de l’exposition photographique « Kertész / Lartigue. Un pas de côté » Espace Richaud Espace Richaud 13 mai 2023 Espace Richaud Versailles Versailles

Versailles Yvelines