Animation en famille : Dans la peau des photographes Kertész et Lartigue Espace Richaud Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Animation en famille : Dans la peau des photographes Kertész et Lartigue Espace Richaud, 13 mai 2023, Versailles. Animation en famille : Dans la peau des photographes Kertész et Lartigue Samedi 13 mai, 20h00 Espace Richaud N’oubliez pas d’apporter votre appareil photo ou votre téléphone portable ! En plein coeur de la chapelle royale et de l’exposition « Kertész / Lartigue. Un pas de côté », l’association « Versailles Images » vous propose une animation en famille !

Rentrez dans la peau des photographes André Kertész et Jacques Henri Lartigue. Sortez votre téléphone/appareil photo, prenez la pose, repartez avec vos clichés tout en gardant en tête ce moment de partage unique en famille ! Espace Richaud 78 boulevard de la Reine 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France +33 (0)1 30 97 28 66 https://www.versailles.fr/188/culture/espace-richaud https://www.instagram.com/espacerichaud/ Ancien hôpital royal, cet établissement culturel accueille aujourd’hui des expositions patrimoniales, de photographies et d’art contemporain. Gare Versailles Rive Droite (2 min à pieds), Gare Versailles Château Rive Gauche (15 min à pied), Gare Versailles Chantier (17 min à pied), Bus 1, 3, 4 arrêt « Marché Notre Dame », deux parkings sous-terrain et places dans la rue Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00 © Pierrick Daul, Ville de Versailles

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Espace Richaud Adresse 78 boulevard de la Reine 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Espace Richaud Versailles

Espace Richaud Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Animation en famille : Dans la peau des photographes Kertész et Lartigue Espace Richaud 2023-05-13 was last modified: by Animation en famille : Dans la peau des photographes Kertész et Lartigue Espace Richaud Espace Richaud 13 mai 2023 Espace Richaud Versailles Versailles

Versailles Yvelines