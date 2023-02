Visite commentée de « Kertész / Lartigue. Un pas de côté » Espace Richaud Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Visite commentée de « Kertész / Lartigue. Un pas de côté » Espace Richaud, 2 mars 2023, Versailles. Visite commentée de « Kertész / Lartigue. Un pas de côté » 2 mars – 13 avril Espace Richaud

9€ par personne. Réservation obligatoire

Plongez-vous dans l’univers de ces deux grands noms de la photographie du XXe siècle. Espace Richaud 78, boulevard de la Reine – 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.versailles.fr/1060/culture/espace-richaud/expositions-temporaires/exposition-kertesz-lartigue-un-pas-de-cote.htm »}]

01 30 97 28 66 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/espace-richaud/ L’Espace Richaud est un établissement culturel de la Ville de Versailles, un lieu historique dédié à accueillir des expositions patrimoniales et d’art contemporains. L’Espace Richaud n’est ouvert qu’en période d’exposition temporaire qui se déploient dans 8 salles réparties sur 2 niveaux. Nous vous invitons à découvrir les photographes André Kertész (1894-1985) et Jacques Henri Lartigue (1894-1986).

À travers les 185 photographies et documents d’archives, la médiatrice met en lumière ces deux personnalités aux carrières parallèles.

Pour en savoir plus sur l’exposition, rendez-vous sur la page dédiée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T17:30:00+01:00

2023-04-13T18:30:00+02:00 © Jacques Henri Lartigue (1894-1986), Huguette Sabouret, Château de Veyvialles, 1942. Photographie Jacques Henri Lartigue © Ministère de la Culture, MPP – AAJHL

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Espace Richaud Adresse 78, boulevard de la Reine - 78000 Versailles Notre-Dame Ville Versailles lieuville Espace Richaud Versailles Departement Yvelines

Espace Richaud Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Visite commentée de « Kertész / Lartigue. Un pas de côté » Espace Richaud 2023-03-02 was last modified: by Visite commentée de « Kertész / Lartigue. Un pas de côté » Espace Richaud Espace Richaud 2 mars 2023 Espace Richaud Versailles Versailles

Versailles Yvelines