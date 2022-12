Zoo de papier Espace Richaud Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Zoo de papier Espace Richaud, 17 décembre 2022, Versailles. Zoo de papier 17 décembre 2022 – 29 janvier 2023 Espace Richaud

5€ / 4€ (réduit). Gratuit pour les -26 ans.

Plus de 2500 œuvres de toutes tailles investissent l’Espace Richaud. L’origamiste Gérard Ty Sovann présente ses plus belles réalisations : une invitation à un voyage immobile peuplé de 1001 animaux. Espace Richaud 78, boulevard de la Reine – 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 28 66 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/espace-richaud/ L’Espace Richaud est un établissement culturel de la Ville de Versailles, un lieu historique dédié à accueillir des expositions patrimoniales et d’art contemporains. L’Espace Richaud n’est ouvert qu’en période d’exposition temporaire qui se déploient dans 8 salles réparties sur 2 niveaux. Découvrez plus de 2500 œuvres, de l’infiniment petit(le jardin d’Eden ou l’éléphant miniature) à l’infiniment grand (la girafe qui fait plus de 3 m de haut).

C’est en Asie qu’est né l’Origami ou art du pliage, deux siècles environ après la découverte du papier. Cet art nécessite une parfaite maîtrise des volumes : il faut entre 10 et 300 plis pour faire un animal en origami. Chaque pièce a été conçue et réalisée avec une unique feuille de papier carré.

