Visites commentées « L’hôpital Richaud : entre histoire et souvenirs » Espace Richaud – Ancien hôpital royal Versailles, 16 septembre 2023, Versailles.

À l’occasion de la 40ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, plongez-vous dans l’exposition inédite retraçant l’histoire de l’hôpital royal.

Au cours d’une visite guidée avec une médiatrice et à travers les oeuvres exposées, découvrez comment ce lieu a vécu et évolué au cours des siècles. Laissez-vous également porter par les témoignages filmés de ceux qui ont connu l’hôpital en activité !

Au rendez-vous : documents d’archives du XVIe au XXe siècle, pots à pharmacie, aquarelle et de l’argenterie de l’infirmerie royale. À la fois captivants et émouvants, les témoignages filmés nous plongent au cœur de la vie versaillaise. Ils constituent un apport inestimable à la connaissance et à la mémoire du lieu.

Commencée en 1781 sous la direction de l'architecte Charles-François Darnaudin, la construction de l'Hôpital royal de Versailles s'est étalée sur près de 80 ans, ne s'achevant qu'en 1859.

Après le transfert des activités hospitalières vers le site de Mignot en 1981, Richaud allait connaître de longues années d’abandon, aboutissant à des dégradations rapides et même à des destructions provoquées par trois incendies sucessifs, dont le tout dernier en 2009. La sauvegarde et la réhabilitation du site s’est étalée sur quatre ans et a permis de requalifier une zone urbaine majeure de Versailles, située entre la gare Versailles Rive-Droite et le quartier Notre-Dame.

