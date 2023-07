Présentation exceptionnelle de l’exposition « De la cour au jardin, un printemps éternel » Espace Reynès Albi Catégories d’Évènement: Albi

Présentation exceptionnelle de l'exposition « De la cour au jardin, un printemps éternel » Espace Reynès Albi, 17 septembre 2023, Albi. Présentation exceptionnelle de l'exposition « De la cour au jardin, un printemps éternel » Dimanche 17 septembre, 15h00 Espace Reynès Entrée libre Restitution illustrée des châteaux et demeures de la Montagne, dans le cadre de la présentation du livre « La montagne tarnaise au temps des châteaux ».

Des ouvrages seront spécialement proposés à la vente à cette occasion. Espace Reynès 14, rue Timbal, 81000 Albi

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

