De la cour au jardin, un printemps éternel Espace Reynès Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn De la cour au jardin, un printemps éternel Espace Reynès Albi, 5 septembre 2023, Albi. De la cour au jardin, un printemps éternel 5 – 30 septembre Espace Reynès Entrée libre L’exposition a été conçue avec la photographe de la Région Occitanie pour accompagner la parution du dernier ouvrage « La montagne tarnaise au temps des châteaux » qui sera également à la vente. Elle est l’aboutissement d’une campagne d’inventaire du patrimoine menée par les chargées d’études du CAUE du Tarn sur le Parc naturel régional du Haut-Languedoc pendant plusieurs années. Présentation exceptionnelle de l’exposition

dimanche 17 sept., de 15h à 17h

Visites commentées de l’exposition par Adeline Béa, chargée d’études de l’Inventaire du patrimoine du CAUE du Tarn et restitution illustrée des châteaux et demeures de la Montagne, dans le cadre de la présentation du livre « La montagne tarnaise au temps des châteaux ». Des ouvrages seront spécialement proposés à la vente à cette occasion. Espace Reynès 14, rue Timbal, Albi Albi 81013 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-05T09:30:00+02:00 – 2023-09-05T13:00:00+02:00

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00 @Inventaire général – Région occitanie Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Espace Reynès Adresse 14, rue Timbal, Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Espace Reynès Albi

Espace Reynès Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/