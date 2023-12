LAAKE ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers, 1 février 2024, Poitiers.

LAAKE distille une matière sonore sombre et liquide dans des compositions où s’entremêlent synthétiseurs, piano, voix suaves et machines incisives.Devenu une référence internationale dans le monde de l’électro-orchestral, Laake prépare son deuxième album. Il l’enregistre dans les célèbres studios Ferber à Paris. Rien de tel que l’écoute de son concert Arte pour se rendre compte que l’on va voyager loin, très loin…. Première partie The Amber Day. Depuis 2020, The Amber Day mêle mélodies américaines folk/bluegrass et sonorités pop, se distinguant par la voix si singulière de sa chanteuse américaine venue de Louisiane. Leurs compositions originales sont une véritable plongée intimiste entre énergie et douceur.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-01 à 21:00

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86