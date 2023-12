BIGRE ! ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers, 25 janvier 2024, Poitiers.

Une nuit torride au fin fond de Cuba, la havane… C’est ce qui t’attends !! 23 musiciens de haut vol vont groover en même temps sur la scène de l’Espace Républic Corner pour te faire bouger le popotin comme jamais ! Pour découvrir l’étendu de la fête qui t’attends, le mieux c’est de regarder et écouter leurs vidéos…. En dix ans, six albums et des collaborations marquantes le big band Bigre ! s’est imposé comme un big band défricheur, explorant encore et toujours de nouveaux terrains de jeux pour le jazz actuel. Mélangeant sans complexes les rythmes et les genres, Bigre ! prend un malin plaisir à faire tomber des barrières souvent obsolètes entre styles musicaux. Grand pourfendeur de poncifs musicaux, tête pensante de Bigre ! et du collectif le Grolektif, Félicien Bouchot est l’auteur prolixe d’une musique résolument composite. Où l’on entend la Rumba cubaine s’acoquiner avec les métriques impaires des Balkans, où l’on devine des idylles possibles entre afrobeat et métal, où des souvenirs de voyages peuvent donner naissance à d’incroyables chimères musicales…Qu’il réinvente la valse ottomane à 5 temps ou qu’il s’essaye au R&B foutraque, Bigre ! se réjouit de contrebalancer un format classique – celui du big band avec ses saxophones, trombones et trompettes en sections rapprochées – par un parti pris musical de toutes les audaces. C’est cette tendance à ne rien s’interdire qui a mené Bigre ! de Jazz à Vienne aux Francofolies de la Rochelle en passant par les plus prestigieuses salles de concert telles que l’Olympia ou La Salle Pleyel, entre autres…C’est cette culture des mélanges détonants (funk, jazz, salsa) qui donne lieu ici à un jazz transculturel, aussi fédérateur que jubilatoire.

Début : 2024-01-25 à 21:00

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86