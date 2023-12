VICIOUS STEEL FUEL BAND ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers, 18 janvier 2024, Poitiers.

Vous prendrez bien une grosse claque de rock’n’roll blues ? Vicious Steel, avec son odeur de feu de camp goût kérosène, cultive son post-downhome blues en grande formule FUEL BAND. La musique est au carrefour de la chanson, du blues ancien et du rock n’roll. Sur scène, Vicious Steel dégage une énergie folle, dans une atmosphère saturée et endiablée. Les blue notes suent, la voix est presque possédée, accompagnée toujours d’une pointe d’humour et de bestioles empaillées. Après des concerts à travers toute la France et quelques gigs à Memphis et dans le Mississippi, Vicious Steel propose une version « FUEL band » avec basse Harmo, trompette et trombone en sus.« Un trash blues de luxe à l’iconographie sauvage »

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-01-18 à 21:00

Réservez votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86