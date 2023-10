NEG MARRONS ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers, 23 novembre 2023, Poitiers.

NEG MARRONS ESPACE REPUBLIC CORNER a lieu à la date du 2023-11-23 à 21:00:00.

Tarif : 20 à 20 euros.

Jacky et Ben J sont partis de rien pour atteindre les sommets des charts en distillant un reggae résolument urbain, marquant la musique française avec des hits qui résonnent encore à travers les générations comme Le Bilan , Tout le monde Debout ou encore La Monnaie . Ils n’ont jamais trahi leurs origines et se sont appliqués à livrer des messages conscients et dénonciateurs sans oublier de faire danser la France entière sur disque ou sur scène, sans interruption depuis la création du mythique Secteur Ä et le lancement de leur carrière solo dans les années 90 .Le temps passe et pourtant ils nous montrent que leur musique reste indémodable. Ils prouvent leur résilience à chaque show car oui, la musique, c’est dur mais leur musique est bonne et la bonne musique dure ! https://www.youtube.com/watch?v=qyHmeySM14k DJ NEST EN 2 EME PARTIE Dj poitevin depuis près de 15 ans, Nest cumule son expérience de la scène hip-hop locale et extra-locale (Nouveau Casino à Paris en 2006 avec Santa Crew, puis plusieurs premières parties, notamment De La Soul au Confort moderne à Poitiers en 2008, Assassins, Planet Asia, Casey… Plus récemment, il s’ est illustré aux cotés de JP Manova, artiste rap français, en collaboration live,avec lequel il enchainera plusieurs « grosses dates » comme le Demi-festival à Sète, Fête de l’ Humanité, soirée de soutien ATD Quart-monde à l’ Olympia ou encore La Maroquinerie en compagnie des rappeurs Flynt et Rocé… 7 https://djnestmusik.bandcamp.com/releaseshttps://soundcloud.com/djnestmusikhttps://www.youtube.com/watch?v=G1S4wBBAv4g

Réservez votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER

6, RUE DES BONNETIERS Poitiers 86000

https://www.youtube.com/channel/UCazsfoTwugBU8tsiNQQUaIQ

https://www.facebook.com/negmarronsofficiel/

