CONCERT de Printemps Espace René POURNY PONTARLIER Catégorie d’Évènement: Pontarlier CONCERT de Printemps Espace René POURNY PONTARLIER, 23 mars 2024, PONTARLIER. CONCERT de Printemps Samedi 23 mars 2024, 20h30 Espace René POURNY Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:30:00+01:00 CONCERT de Printemps Espace René POURNY rue Junod , 25300 PONTARLIER PONTARLIER Détails Catégorie d’Évènement: Pontarlier Autres Lieu Espace René POURNY Adresse rue Junod , 25300 PONTARLIER Ville PONTARLIER Lieu Ville Espace René POURNY PONTARLIER Latitude 46.904587 Longitude 6.340629 latitude longitude 46.904587;6.340629

Espace René POURNY PONTARLIER https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/