La Fabuleuse Histoire d’Ivan Tsarévitch Espace René Goscinny, 23 juin 2023, Athis-Mons.

La Fabuleuse Histoire d’Ivan Tsarévitch Vendredi 23 juin, 18h30 Espace René Goscinny

Outre les spectacles de plateau, les Dramaticules ont créé et développé un répertoire de petites formes et lectures-spectacles hors-les-murs, qu’ils proposent dans tous types de lieux et d’espaces. Ivan Tsarévitch et les Gousli enchantés est au répertoire de la compagnie depuis novembre 2021

Jérémie Le Louët et Théo Pombet nous font découvrir un extraordinaire conte traditionnel russe pour la jeunesse. Le héros part à la recherche de ses sœurs qui ont disparu quelques années auparavant. Sur sa route, il rencontrera divers personnages, monstres, sorcières et géants qui le mettront à rude épreuve. Nous suivons avec passion l’épopée d’Ivan qui, grâce à son courage et à sa ruse, saura relever tous les défis lui permettant ainsi de retrouver et délivrer ses sœurs… Ce récit chevaleresque nous offre une évasion par l’imaginaire en nous plongeant au cœur du folklore slave.

Espace René Goscinny place Mendès France 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « n.guedj@dramaticules.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0699381530 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T19:30:00+02:00

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T19:30:00+02:00

Jérémie Le Louët Les Dramaticules

Les Dramaticules