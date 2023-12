Un Avenir radieux Espace René Fallet Crosne, 26 avril 2024 18:30, Crosne.

Un Avenir radieux Vendredi 26 avril 2024, 20h30 Espace René Fallet Tarifs: de 13 euros à 30 euros

Avec Jérôme Anthony, Géraldine Lapalus et Nicolas Vitiello

Arthur Leroy a tout pour lui : une femme dévouée, une maîtresse torride, une entreprise florissante, et un compte en banque bien rempli.

Mais un jour, ce business man quarantenaire, opportuniste et sûr de lui voit débarquer dans sa vie Isadora, la voyante extra-lucide de sa femme qui lui prédit que tout va s’effondrer : il va faire faillite, sa femme va le quitter, ses amis vont le trahir, et il finira ruiné.

Mais Arthur est un cartésien qui ne croit que ce qu’il voit, alors les salades des charlatans, il ne les gobe pas ! Sauf que… les prévisions d’Isadora vont commencer à se réaliser les unes après les autres et Arthur va assister à l’effondrement de tout son petit monde ! Aidé de Diego, son ami d’enfance maladroit et envahissant, il va tenter d’empêcher la catastrophe.

Va-t-il y arriver ? L’avenir nous le dira…

Espace René Fallet 29 bis rue Jean Jaurès 91560 Crosne Crosne 91560 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}]

