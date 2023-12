Les Voyageurs du Crime Espace René Fallet Crosne Catégories d’Évènement: Crosne

Essonne Les Voyageurs du Crime Espace René Fallet Crosne, 2 mars 2024 19:30, Crosne. Les Voyageurs du Crime Samedi 2 mars 2024, 20h30 Espace René Fallet Tarifs: de 13 euros à 30 euros Comédie policière

A son bord, le personnel s’affaire pour satisfaire les exigences des passagers hauts en couleur qui ont pu échapper au chaos : une stricte préceptrice anglaise, une actrice américaine, un maître d’échecs, le créateur de Dracula. Mais voilà qu’au passage de la frontière, une jeune fille de bonne famille hurle à qui veut l’entendre que sa mère qui dormait tranquillement dans son compartiment a disparu. L’enquête s’annonce difficile et les voyageurs vont aller de surprises en surprises durant une nuit de mystères, de meurtres et d’aventure ! En voiture pour le crime ! Espace René Fallet 29 bis rue Jean Jaurès 91560 Crosne Crosne 91560 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 19:30
Catégories d'Évènement: Crosne, Essonne

