Essonne Le Cercle de Whitechapel Espace René Fallet Crosne, 1 mars 2024 19:30, Crosne. Le Cercle de Whitechapel Vendredi 1 mars 2024, 20h30 Espace René Fallet Tarifs: de 13 euros à 30 euros Comédie policière 1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de débuter dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un nouveau genre pour découvrir la vérité. Réunis dans le quartier même des meurtres, dans un ancien atelier d’artiste loué pour l’occasion, ils vont découvrir au cours de leurs rendez-vous discrets les fils invisibles qui expliquent l’une des plus grandes énigmes criminelles de l’histoire. Une aventure captivante jusqu’à la dernière seconde ! Espace René Fallet 29 bis rue Jean Jaurès 91560 Crosne Crosne 91560 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T22:15:00+01:00

Détails Heure : 19:30 Catégories d'Évènement: Crosne, Essonne Code postal 91560 Lieu Espace René Fallet Adresse 29 bis rue Jean Jaurès 91560 Crosne

