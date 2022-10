Mon meilleur copain Espace René Fallet Crosne Catégories d’évènement: Crosne

Mon meilleur copain Espace René Fallet, 13 mai 2023, Crosne. Mon meilleur copain Samedi 13 mai 2023, 20h30 Espace René Fallet

Tarifs: de 11 euros à 28 euros

Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut ! Espace René Fallet 29 bis rue Jean Jaurès 91560 Crosne Crosne 91560 Essonne Île-de-France Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard, marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses incartades… Début d’un engrenage infernal pour le pauvre Philippe dont le meilleur copain a l’amitié plutôt abusive !

Récompensé à deux reprises pour le Molière du meilleur auteur francophone en 2010 et 2015, Eric Assous a reçu le prix de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre en 2014. Ses pièces sont représentées dans plus de 25 pays.

Cette version de « Mon meilleur copain » a été créée à la Comédie Caumartin en juin 2017 puis s’est prolongée au Grand Point Virgule en janvier 2018, au Théâtre Michel en mai 2018, à la Comédie Caumartin en octobre 2018, au Théâtre Daunou en septembre 2019 et au Palais des Glaces en octobre 2020. LA PRESSE AIME

« C’est drôle, décapant, on rit du début à la fin ! » Rire et Chansons

« La comédie de l’été qui fait rire aux éclats. » Paris Match

« Un spectacle délirant, plein de rebondissements qui revisite avec subtilité les rouages du triangle amoureux. » Le Télégramme Distribution

Avec

Arnaud Cermolacce,

Anthony Marty,

Florence Fakhimi ou Elisabeth Frémondière,

Laure-Estelle Nézan ou Emmanuelle Cousin,

Anne-Laure Estournes ou Mathilde Laffont Auteur : Eric Assous

Mise en scène : Anthony Marty

