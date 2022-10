Amel Bent Espace René Fallet Crosne Catégories d’évènement: Crosne

Amel Bent Espace René Fallet, 17 mars 2023, Crosne. Amel Bent Vendredi 17 mars 2023, 20h30 Espace René Fallet

Tarifs: de 35 euros à 40 euros

Amel Bent fait son grand retour sur scène ! Espace René Fallet 29 bis rue Jean Jaurès 91560 Crosne Crosne 91560 Essonne Île-de-France Depuis son passage dans La Nouvelle Star qui l’a révélée au grand public en 2004, Amel Bent n’a de cesse de collectionner les succès. On se souvient tous du tube « Ma Philosophie », premier single de son premier album, qui a fait d’elle une artiste incontournable de la scène musicale française. Après avoir marqué l’année 2020 avec l’énorme tube « Jusqu’au bout », puis l’année 2021 avec les incontournables « 1, 2, 3 » et « Le chant des colombes » (titre français le plus diffusé à la radio durant plusieurs semaines consécutives), Amel Bent sort enfin son 7ème album intitulé « Vivante » qui rentre directement N°1 du Top Album et réalise ainsi le meilleur démarrage de sa carrière !

