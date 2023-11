Chicago Blues Festival Espace René Descartes Availles-en-Châtellerault, 14 novembre 2023, Availles-en-Châtellerault.

Availles-en-Châtellerault,Vienne

La 53eme édition de Chicago Blues Festival passe par Availles-en-Châtellerault.

Toujours organisé par La Note Blues, le concert aura lieu le mardi 14 novembre à 21 h à l’Espace René Descartes.

2023-11-14 fin : 2023-11-14 23:50:00. .

Espace René Descartes Rue de Chemery Les Deux

Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The 53rd Chicago Blues Festival comes to Availles-en-Châtellerault.

Still organized by La Note Blues, the concert takes place on Tuesday November 14th at 9pm at Espace René Descartes

El 53º Festival de Blues de Chicago llega a Availles-en-Châtellerault.

Siempre organizado por La Note Blues, el concierto tendrá lugar el martes 14 de noviembre a las 21:00 en el Espace René Descartes

Die 53. Ausgabe des Chicago Blues Festivals findet in Availles-en-Châtellerault statt.

Das Konzert findet am Dienstag, den 14. November um 21 Uhr im Espace René Descartes statt und wird weiterhin von La Note Blues organisiert

